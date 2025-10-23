El fiscal Miguel Ángel Gay, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI), confirmó este jueves que se encuentran investigando una serie de asaltos sufridos por conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros durante el último fin de semana y en semanas anteriores. Los hechos, que se vinculan con un grupo de imputados bajo investigación, han generado una alerta en el sector de trabajadores del volante.

El fiscal Gay detalló que, si bien se realizaron allanamientos en el marco de la investigación, estos no arrojaron resultados positivos para el hallazgo de indicios que prueben la autoría de los delitos en esta etapa inicial. La UFI de Delitos Especiales lleva adelante una investigación más profunda, que incluye la recolección de otros detalles y la implementación de nuevas medidas probatorias.

Por motivos de la etapa procesal y para no comprometer la investigación, el fiscal optó por evitar dar detalles específicos sobre las denuncias y la identidad de los denunciantes, argumentando que sería imprudente revelar esos datos en el inicio de la causa.

Modalidad y alerta a trabajadores

El fiscal intentó alertar a los trabajadores que utilizan aplicaciones de transporte (taxis, remises, Didi y Uber) para trabajar, ya que esta modalidad delictiva no es un caso aislado, registrándose varios asaltos en distintos puntos de la provincia.

Los casos presentan un claro denominador común: los conductores son llamados a sitios de la provincia que carecen de cámaras de seguridad y controles preventivos policiales, y en horarios alejados del de comercio, como, por ejemplo, a altas horas de la madrugada (cerca de las 3 AM). Incluso, se dieron casos donde el pedido del móvil a la madrugada encubre una transacción ilícita, como el narcomenudeo, que sirve de señuelo para el asalto.

“Hay que estar atentos para evitar este tipo de delitos”, advirtió el fiscal Gay, subrayando que estos ilícitos son dinámicos: “estos delitos van mutando y los malechores van cambiando de lugar”.

Los delincuentes, quienes no descartan la participación de mujeres, actúan mediante robos con armas, intimidación psicológica y violencia física, sustrayendo elementos de importancia y valor a las víctimas.