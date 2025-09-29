Uno de los recientes casos de amenaza de bomba en el Centro Cívico está próximo a resolverse. En esta oportunidad ocurrió el 16 de septiembre y, tras la investigación, dos jóvenes fueron detenidos. Sin embargo, el desenlace judicial será diferente para cada uno, según explicó al móvil de Canal 13 el fiscal Ignacio Achem.

El martes se concretará un juicio abreviado donde solo uno de los sospechosos aceptará su responsabilidad. Según informaron fuentes judiciales, este imputado, identificado como Carlos Cabaña, recibirá una pena de dos años de prisión en suspenso, lo que significa que evitará el encarcelamiento efectivo. Además de la condena, deberá comprometerse al pago de 4 millones de pesos en cuotas como resarcimiento por los perjuicios causados al Estado. El otro involucrado, Hugo Sebastián Castro, quedará desvinculado de la causa y recuperará su libertad sin enfrentar cargos.

El juez Diego Manuel Sanz había pospuesto la audiencia para primera hora de mañana. Voceros del caso confirmaron que ya existe un acuerdo entre el fiscal coordinador Ignacio Achem y su ayudante Belén Sánchez (de la UFI de Genérica) y la defensa de Cabaña, a cargo de la defensora oficial María Emilia Nielson. Este pacto cuenta también con la aprobación de los representantes de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, debido a la compensación económica ofrecida.

Ambos jóvenes habían sido detenidos días atrás por orden del magistrado, luego de que la Fiscalía lograra identificar el teléfono desde donde se originó la falsa alarma dirigida al edificio gubernamental. Si bien los dos recuperarán su libertad, Cabaña lo hará con una sentencia a cuestas y la obligación de saldar la multa económica por el daño ocasionado.