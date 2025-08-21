Luego de casi 12 horas de investigación, las autoridades confirmaron que el autor de la amenaza de bomba en el Centro Cívico fue un menor de 14 años. El joven fue entregado por su madre, quien lo llevó en persona a una comisaría.

Ignacio Achem, fiscal a cargo de la investigación, reveló los avances logrados hasta el momento en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). En ese sentido, reveló que la confirmación de la identidad llegó cerca de la medianoche.

“Puedo confirmar que el autor fue un menor de 14 años. Sobre las 23:40 recién pudimos confirmar este dato luego de realizar muchas tareas de cruzamiento de datos, de investigación de la Policía de San Juan, de la gente de Apoyo Tecnológico y de mucha gente que ha estado detrás de esto para que logremos dar con este dato”, expresó.

Por otro lado, Achem señaló que la colaboración de una persona fue clave para poder avanzar en la investigación. Se trata de la propia madre del adolescente, quien lo llevó hasta una dependencia policial.

“Contamos con la colaboración de su madre; ella misma fue la que decidió llevarlo a la comisaría. Ella nos relató cómo fue el suceso. Lo pusimos a disposición de la Justicia de Menores porque nosotros ya no tenemos competencia. No corresponde que yo hable de lo que dijo la madre, pero nos dijo que no tenía problema en hablar con las autoridades”, sentenció.

Escuchá como fue la llamada al 911: