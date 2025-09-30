El caso de la amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan tuvo un cierre significativo este martes, donde el autor del hecho, Carlos Cabaña aceptó una condena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y un importante acuerdo de reparación económica con Fiscalía de Estado: el pago de $4 millones.

El fiscal Ignacio Achem, tras la audiencia, confirmó a la prensa los detalles de la resolución. El imputado, cuya responsabilidad fue determinada en base a la evidencia presentada, decidió acordar con la Justicia.

Según detalló el fiscal, la responsabilidad del autor se confirmó gracias a un conjunto de pruebas que fueron revisadas y aceptadas por la defensa, lo que allanó el camino para el acuerdo. Las pruebas que vinculaban al imputado eran contundentes e incluían: geolocalizaciones, informe de titularidad

Esta evidencia llevó a que se solicitara y se concretara la orden de detención del responsable. La condena final fue de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Paralelamente a la condena penal, se formalizó un acuerdo con la Fiscalía de Estado, que actuó como parte querellante. El acuerdo consiste en el pago de los $4 millones que la Fiscalía reclamaba en concepto de reparación económica por el despliegue operativo y los daños ocasionados por la amenaza.

Achem aprovechó la ocasión para referirse a la política del Ministerio Público Fiscal (MPF) en este tipo de casos. Explicó que, si bien en otras amenazas de bomba se había recurrido a medidas alternativas (como la suspensión de juicio a prueba), la recepción de estas solicitudes por parte del MPF no es obligatoria.

En este caso particular, la decisión de la UFI Genérica fue la de llevar al imputado a un juicio para que fuera juzgado, demostrando la facultad del Ministerio Público Fiscal de prestar o no conformidad a la aplicación de una medida alternativa.

Achem enfatizó la necesidad de ser responsable al abordar cada uno de estos incidentes, ya que no todas las amenazas, aunque parezcan iguales, tienen el mismo impacto ni requieren el mismo movimiento operativo.

Como ejemplo, mencionó el caso de una amenaza de bomba a la Escuela Antonio Torres, donde el despliegue fue considerablemente mayor debido a la posibilidad de que otras dos escuelas con nombres similares también estuvieran en riesgo, lo que requirió un operativo de traslado y seguridad mucho más grande que en otros casos.