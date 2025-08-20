Sobre las 12:50 se efectuó una nueva amenaza de bomba en la provincia de San Juan. La misma motivó la evacuación del Centro Cívico, para que las autoridades pudieran descartar la existencia de un explosivo. En ese sentido, por el momento se sospecha que el autor fue un menor.

Ignacio Achem, fiscal a cargo de la investigación, habló en rueda de prensa desde el ingreso al edificio público. En ese contexto, dio toda la información que maneja sobre lo sucedido hasta el momento.

“Sobre el audio tenemos la presunción de que sería una persona menor de edad. No obstante, vamos a realizar toda la investigación para confirmar esta situación. Se presume por el tono de voz que podría ser un menor de edad”, expresó.

Cabe destacar que la llamada se hizo desde un número de la provincia de San Juan. El autor se adjudicó la supuesta colocación de este presunto explosivo, lo que motivó que el personal de la División Explosivos de la Policía de San Juan ingresara a rastrillar el edificio.

“Si esto se confirma, pasará a la Justicia de Menores. Apenas se recibió el llamado se desalojó el edificio. En una escuela del barrio Hualilán pasó en julio y era un menor de edad; en otra escuela que está al lado del barrio Natania XV también fue un menor. En la Antonio Torres y Antonio De la Torre también fue un menor de edad”, sentenció.