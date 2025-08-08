Amenaza de bomba en el show de Lali: 3 años de prisión en suspenso para Salem

En la previa del show de Lali, se vivieron momentos de tensión por un llamado anónimo al 911 que alertaba que había una bomba y que no querían que cante “esa p*** kirchnersta”, haciendo referencia a la artista argentina. El autor del llamado fue un hombre de 74 años, identificado como Juan Carlos Salem. Este viernes, el jubilado se presentó frente a la Justicia.

Este miércoles, la policía junto con la UFI Genérica, llevaron a cabo el allanamiento en la vivienda donde reside Salem en La Bebida. Fue detenido pero luego, por problemas de salud, se lo dejó con prisión domiciliaria.

En la audiencia de formalización se conocerá la palabra de Salem, como así también él tomará conocimiento de los cargos por los que se lo imputa. Desde la UFI Genérica comentaron que la situación del hombre podría agravarse debido a la tenencia de arma de fuego.

Se resolvió en la audiencia un acuerdo de tres años de prisión en suspenso, más una multa de $10.000 por la portación de arma.