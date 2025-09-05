La tarde del jueves 4 de septiembre estuvo marcada por la alarma en el barrio 12 de Diciembre, en Rawson, cuando a las 15:55 horas ingresó al 911 un llamado que advertía sobre la presencia de una bomba en el establecimiento educativo Dr. Pablo A. Ramella.

De inmediato, se activó un operativo de seguridad que incluyó la intervención de la división Explosivos de Bomberos y personal de la Comisaría 25ª, quienes se dirigieron al lugar para garantizar la seguridad de alumnos y docentes.

El número telefónico desde el cual se realizó la comunicación permitió obtener datos de geoposicionamiento y, según fuentes policiales, en el audio se advertía la voz de un niño y un entorno que sugería que podía tratarse de una broma.

Al llegar al establecimiento, los efectivos entrevistaron a directivos y docentes. En paralelo, lograron establecer que la llamada provenía del teléfono de un alumno. Según se constató, el aparato había sido prestado a un compañero, quien finalmente reconoció ser el autor del falso aviso.

El menor, de 13 años, admitió que se trató de una broma. Debido a su edad, quedó bajo la órbita de la Justicia Penal de la Niñez, que tomó intervención inmediata.

El procedimiento completo se resolvió en apenas 40 minutos, con cierre a las 16:35, sin que se hallara ningún artefacto explosivo en el establecimiento.

La segunda del día

Cabe recordar que durante la jornada del 4 de septiembre, mismo día en el que se realizó el operativo en la escuela 12 de Diciembre, se tuvo que evacuar el Centro Cívico por un llamado de similares características.

El llamado, también fue realizado por un menor de edad, según la voz del autor, que dijo: “Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico”.

Luego de casi doce horas de investigación, se determinó que el responsable era un adolescente de 14 años. Su propia madre lo llevó a una comisaría, lo que permitió cerrar el caso rápidamente. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores.