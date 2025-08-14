Este miércoles , la Justicia sanjuanina condenó a un hombre a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, acordado entre la defensa y el imputado, y homologado por un Juez de Garantías.

Las chicas, de 12 y 19 años, admitieron que el hombre esperaba momentos de soledad para tocarles los pechos y la cola. Además, aseguraron que las obligaba a darles besos en la boca.

Según el fallo, el hombre fue hallado penalmente responsable de un caso en perjuicio de una menor de edad y otro en perjuicio de una mayor de edad, ambos bajo la figura de abuso sexual simple agravado por la convivencia. Los delitos fueron calificados en concurso real.

El juez dispuso que el cumplimiento de la condena se realice en el Servicio Penitenciario Provincial, ordenó la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme y estableció la unificación de esta pena con una condena anterior.