La denuncia por abuso sexual que había sido presentada contra el actor sanjuanino Juan Diego Massut fue archivada por la Justicia. Esto ocurrió luego de que la presunta víctima decidiera no continuar con el proceso judicial. Así lo confirmaron fuentes del caso y la defensa del artista, representada por el abogado José Luis Guidet Montilla.

El letrado explicó al medio Tiempo de San Juan que la causa, radicada en el CAVIG en 2021, fue enviada al archivo por el último fiscal que intervino, tras constatar que la denunciante manifestó su voluntad de no seguir adelante con la instrucción.

Según el resolutorio judicial, la joven expresó que no se encontraba en condiciones psicológicas de afrontar el proceso penal y que la experiencia le había generado consecuencias emocionales adversas.

Al tratarse de un delito de instancia privada, la acción penal depende de la participación activa de quien denuncia, ya que su testimonio resulta clave para sostener cualquier acusación. Por ese motivo, y ante el desistimiento de la denunciante, el Ministerio Público no tuvo margen para continuar con la investigación y el expediente quedó sin avances desde entonces.

Guidet Montilla aclaró que Massut no tiene antecedentes ni procesos abiertos, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales tras una publicación reciente de la joven que había formulado la denuncia. El abogado sostuvo que las nuevas manifestaciones públicas “afectaron gravemente” la imagen del actor, quien incluso perdió una convocatoria para participar en la Fiesta Nacional del Sol.