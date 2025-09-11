El próximo lunes 15 de septiembre dará inicio el juicio contra tres efectivos que se desempeñaban en la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de protagonizar un grave episodio de apremios ilegales. Según la denuncia, un hombre fue brutalmente golpeado tras haber estacionado su vehículo para evitar manejar en estado de ebriedad.

El denunciante, Armando Vázquez Calderón, de 45 años, relató que la madrugada del 20 de abril de 2024, luego de compartir un asado con amigos, decidió detenerse a un costado de calle Nacional porque no estaba en condiciones de conducir. Sin embargo, cerca de las 4 fue despertado por dos policías que le exigieron continuar su camino.

Al negarse, comenzó un forcejeo que terminó con Vázquez en el suelo y con uno de los uniformados propinándole varias patadas, según su declaración. La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que las agresiones continuaron dentro del patrullero. Vázquez resultó con cortes profundos en un pómulo y en una ceja.

El agente Matías Francisco Durán fue señalado como quien lo golpeó en el suelo, mientras que el cabo Maximiliano Riveros habría continuado con las agresiones en el interior del móvil. Ambos fueron imputados por apremios ilegales.

En tanto, la oficial Emilce Pantano enfrenta cargos por falso testimonio, encubrimiento y omisión de deberes, ya que en su declaración dijo haber presenciado todo sin notar agresiones, cuando en realidad estaba en la comisaría durante el procedimiento y habría ocultado información sobre lo ocurrido.

Los abogados defensores intentaron responsabilizar a Vázquez con una contradenuncia por resistencia a la autoridad, pero esa presentación fue desestimada por la UFI Genérica. Con la acusación formalizada, el fiscal Nicolás Schiattino (UFI Delitos Especiales) solicitará una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.