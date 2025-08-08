La tarde del viernes 8 de agosto, un llamado al 911 encendió las alarmas en la escuela del barrio Valle Grande, en Rawson, tras advertir sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo. El hecho ocurrió a las 14:41 horas y derivó en un importante operativo de seguridad.

En diálogo con Diario 13, el fiscal de la UFI Genérica, Francisco Pizarro, explicó que en el establecimiento había numerosos menores al momento de la llamada y que la principal sospecha recae sobre uno de ellos. Por este motivo, tomó intervención el Juzgado de Menores a cargo de la jueza María Julia Camus.

La investigación determinó que la comunicación se geolocalizó en el patio de la escuela y que fue realizada desde un chip sin datos, habilitado únicamente para llamadas de emergencia. El fiscal reveló que, a principios de julio, con ese mismo chip se hicieron otros llamados al 911 en los que se escuchaban risas y susurros de menores, aunque sin llegar a formular amenazas.

“La voz que daba la alerta era de un niño”, aseguró Pizarro.

En cumplimiento del protocolo, personal policial especializado evacuó preventivamente el lugar y revisó minuciosamente las instalaciones. Tras la inspección, se descartó la presencia de cualquier elemento explosivo.

El chip en cuestión no registra actividad de datos desde hace tiempo. Las autoridades ya emitieron oficios a las compañías telefónicas para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades del hecho.