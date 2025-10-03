En una audiencia cargada de tensión, Néstor Mathías Olmedo, acusado de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de género en grado de tentativa contra su expareja, rompió el silencio y declaró por primera vez ante la Justicia.

El joven, detenido desde enero, aseguró que no golpeó a la víctima y afirmó que ella se autolesionó, una versión que provocó malestar entre los familiares de la joven y las organizaciones feministas presentes en la puerta de Tribunales.

El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió prorrogar la prisión preventiva de Olmedo por tres meses, hasta el 10 de enero de 2026, a pedido del fiscal de la UFI CAVIG, Atilio Yanardi, y de la querella encabezada por la abogada Ana Valentina Sánchez Salmuni. La medida se vencía el próximo 10 de octubre.

El imputado tomó la palabra de forma espontánea durante la audiencia y habló durante unos diez minutos, relatando su versión de los hechos ocurridos la madrugada del 8 de enero de 2025.

“Yo no la golpeé, me defendí. Ella se golpeaba sola la cabeza contra el piso”, afirmó Olmedo, responsabilizando a la víctima de las graves lesiones que sufrió.

El acusado, además, describió a su expareja como una persona con problemas psicológicos y descalificó a la madre de la joven, presente en la sala.

“El padre –de la víctima– sabía todo lo que pasaba y un día me dijo ‘es igual a su madre’”, declaró. Incluso aseguró que “un médico me quebró el dedo”, en un intento de mostrarse como víctima.

La declaración generó indignación y malestar entre los familiares de la víctima, que estuvieron acompañados por organizaciones como la Asociación Amas de Casa del País, la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio y el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. Estas entidades manifestaron su apoyo a la familia y repudiaron las palabras de Olmedo, al considerarlas una revictimización de la joven agredida.