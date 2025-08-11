El domingo 10 de agosto se produjo un impactante fallecimiento en el departamento Rawson. Si bien en un primer momento se trató como un asesinato, con el paso de las horas todo indica que se trata de un suicidio. En ese sentido, el fiscal a cargo de la investigación explicó cómo fueron las últimas horas de vida del muchacho y por qué surgieron estas hipótesis.

El Dr. Francisco Nicolía es quien está a cargo de esclarecer este caso. La autoridad brindó detalles de su accionar en Buen Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). El entrevistado reveló que ellos tomaron conocimiento de todo lo sucedido sobre las 09:00.

“Había sido asistido en el Marcial Quiroga, según lo que manifestaron sus familiares. De allí lo habrían derivado a un psiquiatra, pero esa noche, del sábado para el domingo, nuevamente empezó a autoagredirse y a golpearse la cabeza contra la pared”, relató el fiscal.

Sobre las 08:30 de la mencionada jornada, la madre de Emanuel Sosa Muñoz, de 25 años, se levantó y lo encontró tirado boca abajo en una de las habitaciones. En el suelo había manchas de sangre y, al ver que su hijo no reaccionaba, la mujer llamó rápidamente al 911.

Minutos después, una ambulancia de Emergencias Médicas se presentó en esta vivienda del barrio La Estación. Allí, una profesional de la salud analizó al muchacho inconsciente y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Al notar el tipo de lesiones que presentaba, asumió que fue atacado por otra persona y fue por ese motivo que se barajó la posibilidad de un asesinato.

“La médica presumió que lo podían haber apuñalado. Esto lo podemos descartar, porque sus lesiones serían autolesivas y tiene lesiones que serían combinadas, propias de un suicidio. Hablé con la forense y realizamos entrevistas a familiares, pero estaríamos hablando de un suicidio”, sentenció.