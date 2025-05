El pasado fin de semana, un kioskero del departamento Santa Lucía fue baleado. El hombre, antes de descompensarse por la pérdida de sangre, le dijo a su mujer que el responsable fue Juan Espinoza. En las últimas horas, esta persona fue detenida y aseguró no haber cometido el hecho.

La víctima es Ramón Daniel Bancos, de 35 años de edad. Él se encontraba trabajando por la noche del pasado sábado en su negocio situado en el barrio Alberdi. En ese momento, alguien se presentó en este local de venta de bebidas, le pidió dos cajas de vino y, acto seguido, le disparó a quemarropa.

El tirador se dio a la fuga mientras Bancos se desangraba. La mujer de la víctima escuchó el disparo, por lo que rápidamente se acercó a ver cómo estaba su pareja. Allí, lo encontró tirado en el suelo con una herida de bala en su hombro, de la que brotaba mucha sangre. En ese contexto, él le dijo: “Fue Juan Espinoza” e instantes después se descompensó.

Ella radicó la denuncia y le contó esto a las autoridades, quienes desde un principio comenzaron a buscar a este sujeto. En las últimas horas, pudieron encontrarlo y detenerlo. Gracias a ello, rápidamente se organizó su audiencia de formalización, la cual se llevó a cabo el pasado martes. Allí, desde la fiscalía lo acusaron de cometer un homicidio en grado de tentativa, recibiendo 3 meses de prisión preventiva.

Si bien en este tipo de casos el acusado no suele declarar, Espinoza sí decidió dar su versión de los hechos en esta primera audiencia. “Yo no he sido. Él hace un año me pegó una puñalada en la pierna, estuve cinco minutos muerto. Cuando desperté, tenía la cintita blanca puesta y estaba tapado con sábanas. No es como dice la fiscalía”, manifestó Espinoza.