Audiencia clave por estafas inmobiliarias que involucran a empresarios textiles sanjuaninos

Este jueves, en la Sala N°9 del edificio de Tribunales, se desarrolló una audiencia clave por una causa que investiga una presunta megaestafa inmobiliaria en San Juan. En el banquillo están el sindicalista textil Hipólito Roberto Vega y los empresarios Miguel Aciar y Francisco Fernández Muñoz, acusados de múltiples maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de terrenos y la promesa de viviendas que nunca se concretaron.

La audiencia tuvo como eje la renovación de las medidas cautelares, ya que los tres imputados cumplen prisión preventiva desde fines de junio y el plazo de detención está por expirar. La decisión final sobre si continuarán detenidos o recuperarán la libertad mientras avanza la causa quedó en manos de la jueza interviniente, tras escuchar los nuevos argumentos presentados por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Duilio Ejarque.

Según fuentes judiciales, la causa agrupa más de 20 denuncias, aunque se estima que el número de damnificados asciende a cerca de 50 personas. En su mayoría, las víctimas entregaron importantes sumas de dinero con la promesa de acceder a terrenos o viviendas a través de operatorias con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Sin embargo, los proyectos nunca se concretaron.

El sindicalista Vega está vinculado al proyecto del barrio Textiles II, mientras que Fernández y Aciar aparecen involucrados en la operatoria del frustrado barrio Nogales 7. En ambos casos, se habrían cobrado cuotas por terrenos que, en realidad, nunca fueron adquiridos legalmente, ya que pertenecen a privados con los que no se cerraron contratos de compra-venta.

Una operatoria que nunca se formalizó

En el caso de Textiles II, el plan consistía en que el sindicato textil adquiriera terrenos, los urbanizara, y luego los cediera al IPV para construir viviendas. En paralelo, las familias comenzarían a pagar por las casas directamente al Estado. Sin embargo, nunca se concretó la compra del terreno, y el proyecto ni siquiera fue presentado formalmente ante el IPV. A pesar de eso, los involucrados comenzaron a vender carpetas y cobrar cuotas a afiliados y particulares.

Algo similar ocurrió con Nogales 7, donde los empresarios ofrecieron terrenos sin haber adquirido previamente la titularidad legal del lote. Con el paso del tiempo y ante la falta de avances visibles, muchas familias comenzaron a denunciar lo ocurrido.

En la audiencia se barajó la posibilidad de una reparación económica por parte de los acusados como atenuante. No obstante, las defensas aún no formalizaron ninguna propuesta concreta. Las víctimas, en tanto, esperan no solo la devolución del dinero, sino también la posibilidad de acceder a una vivienda. “Los montos pagados en 2021 hoy tienen un valor muy inferior”, remarcaron desde Tribunales a Canal 13.

Desde el IPV, en declaraciones previas, se desligaron de toda responsabilidad en el caso, argumentando que nunca se presentó ningún expediente oficial por parte del sindicato o los empresarios. A pesar de que los terrenos en cuestión existen físicamente, siguen perteneciendo a privados y no hay un proyecto activo en curso.

Una modalidad que se repite

Este caso no es el primero de su tipo en San Juan. En el último año, se conocieron varios hechos similares, donde grupos o gremios ofrecían terrenos o viviendas sin contar con la titularidad ni con el aval estatal correspondiente. La modalidad consiste en apelar a la necesidad habitacional, captar aportes de posibles beneficiarios y luego incumplir con las gestiones formales.

Desde el Ministerio Público Fiscal recomiendan a los ciudadanos que, ante este tipo de propuestas, consulten directamente con el IPV para verificar si el proyecto cuenta con expediente, viabilidad técnica y respaldo oficial