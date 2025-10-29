Aumentaron 278% las denuncias por grooming y 21% las de material de abuso infantil en San Juan

El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, emitió un informe preocupante en el que alerta sobre un fuerte crecimiento de los delitos informáticos vinculados al abuso sexual infantil, particularmente el grooming que en lo que va del año aumentaron un 278%. Informaron que hasta el 6 de octubre se registraron 88 causas por difusión de material pornográfico infantil y 50 de grooming.

Del análisis realizado por la Unidad Fiscal, se desprende que los reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) aumentaron significativamente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el crecimiento de las denuncias presenciales presentadas por familiares de menores en la UFI ANIVI, lo que indica una mayor conciencia social sobre estos delitos.

Martín explicó que este incremento “es consecuencia directa de la visibilidad que ha tomado el delito gracias a la labor preventiva de la UFI”, que durante el último tiempo intensificó las charlas en escuelas y la difusión de información en medios de comunicación. Un dato ilustrativo: en una sola semana, tres alumnos de la Escuela de Comercio se acercaron espontáneamente a la Fiscalía tras asistir a una charla sobre ciberseguridad.

El fiscal subrayó la gravedad del delito de grooming, al que calificó como “una práctica silenciosa que pone en riesgo latente a los menores que acceden a dispositivos digitales”. Advirtió que este tipo de contacto puede derivar no solo en la producción involuntaria de material de abuso sexual infantil (MASI), sino también en abuso sexual, extorsión o corrupción de menores.

Los datos oficiales muestran un panorama alarmante:

En lo que va de 2025, las causas por MASI aumentaron un 21% respecto de 2024.

Los casos de grooming se dispararon un 278%, y podrían llegar a un aumento del 645% hacia fin de año.

Hasta el 6 de octubre de 2025, se registraron 88 causas de MASI y 50 de grooming.

En los primeros días de octubre, entre el 6 y el 9, ingresaron 19 nuevas causas, de las cuales 16 fueron por sistema (3 MASI y 13 grooming) y 3 por denuncia directa.

De mantenerse esta tendencia, se proyecta que al cierre de 2025 habrá unas 118 causas de MASI y 67 de grooming, cifras sin precedentes en la provincia.

Desde la Fiscalía remarcaron la importancia de acompañar a los niños en el uso responsable de las redes, evitar que compartan material íntimo y fomentar el diálogo familiar. “El grooming no deja marcas visibles, pero destruye emocionalmente a las víctimas. La prevención y la denuncia temprana son nuestras principales herramientas”, concluyó Martín.