Finalmente desde el Consejo de la Magistratura lograron su objetivo, definir la terna para Fiscal General antes de las elecciones legislativas. Los tres nombres que la integran son Guillermo Baigorrí, Matías Senatore y Rolando Lozano.

El plazo para poder definir a estos tres candidatos finalizaba el próximo viernes 17 de octubre, por lo que lograron cumplir con lo que establece la ley. De esta forma cada vez está más cerca la elección del reemplazante del difunto Eduardo Quattropani.

Anteriormente ya se habían intentado realizar dos reuniones entre los cinco miembros del Consejo, para culminar con esta tarea. Sin embargo por distintos motivos personales de los integrantes, esto no se había logrado.

Ahora tanto Lozano como Senatore y Baigorrí, por una cuestión de formalidad y costumbre, serán entrevistados por la Comisión de Justicia. Luego la decisión final estará a cargo de la Cámara de Diputados de San Juan, definición que todavía no tiene fecha establecida.