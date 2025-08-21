Este jueves, la Justicia imputó a seis sujetos acusados de integrar la banda de los robarruedas, un grupo delictivo que operaba en distintos puntos del Gran San Juan. Tras la audiencia en el fuero de Garantías, el magistrado Diego Sanz resolvió que cuatro de ellos fueran trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, mientras que los dos restantes cumplirán prisión preventiva domiciliaria.

Los imputados son Mauricio Eduardo Rodríguez, Gastón Ismael Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, Lucas Rodrigo Solís, Carlos Maximiliano Páez y Ramón Héctor Anes. Durante la audiencia, los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano presentaron los elementos de convicción que permitieron formalizar la investigación penal preparatoria.

De acuerdo a lo resuelto, Rodríguez, Guzmán, Díaz, Solís y Páez fueron acusados de robo agravado por ser en poblado y en banda, además de encubrimiento en concurso real de delitos. En tanto, Anes solo fue imputado por encubrimiento. A todos se les dictó tres meses de prisión preventiva, que en el caso de Páez y Anes será en modalidad domiciliaria.

La investigación continúa, ya que dos integrantes de la banda permanecen prófugos. Se trata de Nelson Vivares y Rubén Díaz, alias “El Cuchillo”, quienes son considerados piezas fundamentales en la organización delictiva.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y recordaron que cualquier información puede ser aportada de manera anónima al 911 o en la comisaría más cercana.