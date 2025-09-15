La jueza Carolina Parra condenó el último viernes a un ayudante de electricista de 25 años a la pena de 6 años de prisión, al considerar probado que violó a su amiga cuando ella estaba ebria y dormida, sin posibilidad de ofrecer resistencia, tal como sostuvo la fiscal Adriana Ginestar. El imputado llegó en libertad al juicio y así continuará, ya que Fiscalía no solicitó su prisión preventiva. Ahora, sus defensores, Nicolás Gómez Camozzi y José Luis Guidet Montilla, intentarán revertir el fallo ante un juez del Tribunal de Impugnación.

El episodio ocurrió la noche del 15 de septiembre del año pasado, en la vivienda del ahora condenado, Santiago Daniel Cáceres Oviedo.

Ese día, la víctima lo llamó —con quien mantenía una amistad intermitente desde hacía unos cinco años— y él la invitó a una fiesta en su casa. Allí compartieron cervezas hasta que, en un momento, se produjo un encuentro sexual. Según la Fiscalía, no fue consentido y hubo acceso carnal. Para la Defensa, en cambio, sí existió consentimiento y no hubo penetración.

Los abogados defensores alegan que, pese a estar ebria, la joven nunca perdió la conciencia, pues logró conducir una moto hasta la casa de sus tíos, donde vivía con su hija. También sostienen que las lesiones detectadas podrían deberse a un encuentro sexual con otro joven, ocurrido dos días antes. Además, plantean que la denuncia pudo haber surgido por temor a que su cliente divulgara un video íntimo de ella o por miedo a represalias familiares, ya que había llegado a su hogar fuera de horario.