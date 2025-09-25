Lo que comenzó en el año 2020 con una denuncia por violencia de género de Gimena Martinazzo a Eduardo Cáceres, hoy tiene un nuevo capítulo. La abogada Paola Miers fue procesada por falso testimonio. Ella fue una de las personas que atestiguó en el caso y después se comprobó un falso testimonio. Ante ello, el ex diputado Eduardo Cáceres inició acciones legales penales contra la letrada y la Unidad Conclusiva de Causas le dio la derecha al ex referente del PRO. Cáceres habló con Canal 13 San Juan y manifestó que “Paola Miers la quiso ensuciar a Martinazzo y luego la quiso entregar. En el camino, se encontró con una gran mano política ya que a los meses tenía una sociedad con el primo de Sergio Uñac”.

Cáceres comenzó explicando el episodio ocurrido con Miers y dijo que “tenía las fotos de dos días después del supuesto hecho de Gimena Martinazzo sin lesiones, donde Martinazzo va a su clínica estética y usa las marcas de sus tratamientos para simular las lesiones”. A su vez, manifestó que esto fue ratificado por los peritos.

“El camino en el que emprendí de continuar, por un lado con los daños y perjuicios en el ámbito civil contra Gimena Martinazzo y en el ámbito penal contra Paola Miers. Si ella hubiera mostrado esas fotos, se hubiera desbaratado esto en cuestión de minutos en la primera semana”, adjudicó.

El ex diputado contó que Miers le había mostrado las fotos a Cáceres y “yo le dije que tenía que llevarla a la Justicia. Ella se ofrece para atestiguar y cuando va a la Justicia, sorprendentemente dice que no me veía a mí hace un año y llamativamente después, aparece como socia del primo de Sergio Uñac, Gustavo Monti”.

Se comprobó a través de las pericias que Paola Miers estuvo junto a Martinazzo en la previa del supuesto hecho, momentos antes de realizar la denuncia y cuando el caso estaba en juicio. “Mi teoría es que entre ellas hubo idas y vueltas. Paola Miers quiso ensuciar a Martinazzo, la quiso entregar y en el camino se encontró con una gran mano política. Casualmente, a los meses se encontraba dentro de una sociedad con Gustavo Monti”, concluyó.