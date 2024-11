“Necesito que se haga Justicia para que mi hija pueda descansar en paz, no pido nada más. Me mataron en vida, me quitaron a mi bebé, toda una vida laburando para que a mi bebé no le falte nada y ahora vienen y me la quitan. No tengo ganas de vivir, tengo que hacerlo por mis otras hijas y por mi nieto nada más”.

Con estas palabras Carlos Salsavilla explicó el dolor que siente después de que su hija Carla, que era una agente de la Policía, murió tras protagonizar un brutal choque el 1 de noviembre. Ahora la familia pide que el conductor que chocó contra la moto que conducía su hija vaya preso.

Sentados en el comedor de su casa en Rawson, Carlos y Carina, su esposa, recibieron a las cámaras de Canal 13. Los dos están tranquilos, con los ojos hinchados de tanto llorar y sosteniendo carteles con fotos de Carla junto a la leyenda “Justicia por favor”.

Carina contó cómo fueron las últimas horas de Carla. La mujer relató que su hija salió de trabajar y fue a la casa de su hermana a buscar a su hijo de 11 años. “Carla fue a buscar a su bebé y lo trajo a casa”, aseguró esta madre que contó que su hija pasó la siesta con su niño y descansó un poco porque a la noche tenía que volver a trabajar.

La joven que tenía 29 años recién cumplidos, era policía y estaba cumpliendo funciones como operadora de CISEM. Al anochecer Carla salió con destino a su trabajo, iba en su moto como siempre, hasta que en la calle Progreso, a unas cuatro cuadras de su casa, chocó con un auto.

Carina aseguró que el hombre que venía en auto “se le atravesó” a su hija. “No le dio tiempo ni a frenar, el cuerpo de mi hija pegó en el parabrisas con el casco puesto y rebotó, y ahí se le desprendió y ella cayó en el piso sin su casco. Se le reventó la cabeza”, contó la mujer en base a lo que le dijeron los testigos.

Poco después de la tragedia, los policías llegaron al sitio y vieron que la persona fallecida era una compañera de la fuerza. Uno de los efectivos se armó de valor y fue a la casa de la hermana de Carla para darle la mala noticia.

Cuando llegó encontró que el hijo de Carla estaba allí, buscó un momento a solas con la tía del niño y le contó que Carla había muerto. Esta joven fue entonces a contarle a sus padres.

Carina contó que no se acuerda bien lo que pasó después. Solo sabe que ella vio el cuerpo de su hija y “quería levantarla del suelo”, ella anhelaba que llegara una ambulancia para que la internaran. “Yo hubiera preferido cuidarla todo el tiempo hasta que se recuperara”, dijo la madre.

Tras este dolor desesperante, la familia tuvo que afrontar la primera audiencia ante la Justicia. Carina contó que el hombre que chocó con su hija le dijo a la jueza que él es albañil y “trabaja de sol a sol, como si mi hija no trabajara". Finalmente este hombre esperará el juicio en libertad, Carina contó que en 20 días tendrán otro audiencia por eso pide que se presenten nuevos testigos.

Durante toda la entrevista Carina tuvo en sus manos la urna con las cenizas de su hija. La mujer contó que Carla amaba el mas y la familia piensa esparcirlas en Mar del Plata.