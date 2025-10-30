El hombre acusado de tentativa de femicidio contra su ex pareja será sometido a juicio oral y público antes de fin de año, con una pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal de 22 años de prisión, según informó el fiscal Leonardo Arancibia a Canal 13 San Juan.

“Hoy ha sido una jornada ardua hacia una audiencia de control de acusación, muy técnica, que es el paso previo al debate oral y público”, explicó Arancibia. “Se trata de una tentativa de femicidio, técnicamente homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, el agresor utilizó un arma de fuego y amenazó a otra mujer, lo que también constituye un delito contra la Seguridad Pública”.

El fiscal detalló que la víctima mantiene el proyectil alojado en su cuerpo, producto del disparo, y que los médicos evalúan la extracción por la complejidad quirúrgica. “Todavía permanecen secuelas visibles físicamente en la víctima”, añadió Arancibia.

El hecho ocurrió en el ámbito de la convivencia de la pareja, que tenía hijos en común, en el barrio Conjunto 7 de Pocito. “No solamente la agredió con el arma, sino que también la golpeó con puños y la culata del arma. Solo se disparó un proyectil, pero esto ya tiene una gravedad inusitada”, señaló el fiscal.

Respecto a la posibilidad de un juicio abreviado, Arancibia explicó que la defensa no optó por esa vía, debido a la gravedad del delito. “La pena que solicitamos es de 22 años de prisión. El tribunal colegiado analizará las pruebas y determinará culpabilidad y condena, o eventualmente absolución”, remarcó.

Por último, el fiscal rechazó planteos de la defensa sobre violencia mutua: “Acá hay una sola víctima, una mujer que fue baleada y estuvo en peligro de vida. Eso no se exime por discusiones previas; la gravedad del hecho es clara”.