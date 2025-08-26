El pasado 18 de agosto trascendió mediante fuentes policiales el fallecimiento de un jubilado de 76 años en su domicilio de la Villa del Carril en Capital presuntamente por un incendio. Horas más tarde el hombre fue identificado como Mario Alberto Alday y la autopsia reveló que la causa de muerte fue por asfixia provocada. Además, Alday estaba atado de pies y manos y con golpes en su rostro. Se trató de un homicidio.

Con el correr de los días, la investigación a cargo del fiscal Sebastián Gómez, de la UFI de Delitos Especiales y en coordinación con los fiscales, Francisco Micheltorena e Iván Grassi, dio con un posible autor del hecho. Días después, detuvieron a Iván Armando Gamboa, un hombre de 34 años, limpiavidrios y trapito de la zona de 9 de Julio y Avenida Rawson. El pasado 22 de agosto, Gamboa se presentó ante la Justicia en lo que fue la audiencia de formalización y según el fiscal Gómez. Tras la audiencia, hubo medios que aseguraron que el presunto acusado les habría advertido a funcionarios judiciales que: “yo no tengo nada que ver, las pericias les van a resultar mal”.

En diálogo con Diario 13, el fiscal Sebastián Gómez, informó la detención de otro sospechoso a raíz de la investigación que hasta el momento continúa abierta. El segundo sospechoso fue identificado como Ángel Nahuel Flores, un joven de 28 años que tiene un antecedente por participar en el homicidio de Yutiel Castro, un bebé que falleció a golpes propinados por los hermanos Flores en 2014 en un domicilio cercano al del jubilado Alday. Ángel Nahuel, habría recuperado la libertad hace apenas dos meses, tras cumplir su condena en el Penal de Chimbas.

El equipo de investigación habría revisado más de 50 cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en 9 días, lo que da un promedio de al menos 5 videos por día de algunos puntos estratégicos de la ciudad de San Juan y lugares donde habituó Alday horas antes de su muerte.

En el día de ayer, Flores fue detenido en una calle de Angaco durante un procedimiento policial que coincidió con un allanamiento en la vivienda que compartía con su madre. El arresto se concretó de forma inesperada y el acusado no opuso resistencia.

¿Qué pasa con Gamboa, primer sospechoso?

El fiscal Gómez explicó que el primer sospechoso y detenido, Iván Armando Gamboa, quedará en libertad, pero con condiciones. Entre ellas, el hombre deberá presentarse cada tanto en una dependencia policial con una periodicidad que determinará el juez de la causa, además de la prohibición de salir de la provincia y la fijación de un domicilio real.

¿Qué zona frecuentó Alday antes de su muerte?

El fiscal de la causa explicó que las imágenes revelaron que Alday habría salido de su casa con destino a la zona roja donde habitualmente concurren hombres homosexuales. Las más de 50 cámaras de seguridad relevadas son del sector cercano a la Plaza Aberastain, Terminal de Ómnibus y Av. Rawson.

La clave en la investigación

La ropa, un reloj, imágenes en las cámaras de seguridad y las horas que el sospechoso pasó en la casa de Alday. Según fuentes investigativas, el sospechoso habría pasado al menos tres horas dentro del domicilio de Alday y apenas se retiró, las cámaras captaron un fogonazo, lo que sería el principio de incendio en el domicilio de la Villa del Carril.

A las pocas cuadras, el sospechoso logra arrojar un objeto en el patio de una fábrica de miel que se encuentra sobre calle Segundino Navarro antes de 9 de Julio que luego se comprobó que era un reloj, reconocido por familiares de Alday como una de sus pertenencias y, por último, una de las imágenes también registró cuando invirtió el orden de su vestimenta, sacándose una campera y colocándose un buzo encima. También arrojó un pantalón largo para quedarse con un short.

Crimins causa

El móvil del homicidio, según el fiscal, es Crimins Causa, ya que el sospechoso cometió un asesinato para tapar otro delito. El robo debido a que el autor del homicidio, el segundo sospechoso identificado como Nahuel Flores, salió del domicilio con un bolso, el reloj, documentos y dinero de Alday.

El antecedente de Flores

La figura de Ángel Nahuel Flores, el segundo detenido en el marco de la causa por el crimen de Mario Alday, vuelve a aparecer en los tribunales de San Juan. Su historial delictivo es extenso y arrastra un antecedente particularmente grave.

En 2014, Flores fue señalado junto a su hermano Jonathan como responsable del asesinato de Yutiel Castro, un niño de apenas un año y siete meses que murió tras sufrir múltiples lesiones. La autopsia reveló más de 40 marcas en su cuerpo, entre fracturas, mordeduras y un daño hepático irreversible. Por ese hecho, Jonathan recibió prisión perpetua, mientras que Ángel Nahuel, al ser menor de edad, fue condenado a 10 años de prisión en 2018.

Ese mismo año, tras recuperar la libertad del penal de Chimbas, Flores volvió a ser detenido por un intento de robo. Luego, en 2019, sumó nuevas causas: robo agravado con armas, infracción a la Ley de Estupefacientes y resistencia a la autoridad. Su prontuario refleja reiterados conflictos con la justicia provincial.

Un dato no menor es que el crimen de Yutiel Castro ocurrió a pocas cuadras de la vivienda de Mario Alday, en Villa del Carril, barrio en el que Flores residió durante varios años.