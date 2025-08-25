La investigación por el asesinato de Mario Alday, el jubilado encontrado en su casa de Villa del Carril con las manos y los pies atados, heridas cortantes en el rostro y la vivienda incendiada, sumó este viernes un nuevo giro con la detención de Ángel Nahuel Flores, de 24 años.

El joven fue arrestado en la vía pública en Angaco, al mismo tiempo qué efectivos policiales allanaban la vivienda donde residía junto a su madre. Según las fuentes judiciales, Flores sería la persona que aparece en las cámaras de seguridad ingresando al domicilio de Alday, lo que lo ubicaría directamente en la escena del crimen.

Flores había recuperado la libertad hace apenas dos meses tras cumplir condena en el penal de Chimbas. Su nombre ya había estado vinculado a un brutal homicidio ocurrido en 2014, cuando fue señalado en la causa por la muerte a golpes del bebé Yutiel Castro. En aquel entonces, vivía en la misma zona donde sucedió el crimen del pequeño y ocupaba junto a la madre del niño una panadería abandonada.

Esta nueva detención se suma a la de Iván Armando Gamboa, de 34 años, quien permanece alojado en el penal tras ser acusado en una audiencia de formalización. Gamboa, conocido por trabajar como limpiavidrios en la zona del Hospital Rawson y vivir en una casona usurpada en la avenida homónima, fue vinculado inicialmente al hecho mediante pruebas e imágenes de cámaras de seguridad.

No obstante, con la captura de Flores, la hipótesis de los investigadores cambió de rumbo y ahora todas las sospechas apuntan a que sería él el autor material del crimen. La fiscalía continúa con las diligencias para establecer el grado de participación de cada uno en un asesinato que conmocionó a toda la provincia de San Juan.