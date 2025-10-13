El conductor acusado de provocar una doble tragedia en la Ruta 40, Eliazar Flores Condori, permanecerá detenido. Su abogado promovió una nueva solicitud de excarcelación, pero el juez de Impugnación Eduardo Raed rechazó el pedido y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

La defensa había argumentado la posibilidad de conceder la libertad, pero tanto la fiscalía como la querella, representada por Sandra Leveque, se opusieron enfáticamente, solicitando que siga vigente la medida más gravosa.

El magistrado basó su decisión en la renovación previa dispuesta por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, confirmando el plazo originalmente impuesto.

El siniestro ocurrió en febrero de 2025 en Pocito, sobre la Ruta 40. En el choque perdieron la vida Carolina Sastre y la esposa de Flores, Angélica Mundocorre. Desde ese momento, Flores Condori está cumpliendo prisión preventiva sin haber recuperado la libertad.

Durante la instrucción, llegó a proponerse un juicio abreviado, pero finalmente ese mecanismo fue descartado. Ahora, la causa continúa su curso rumbo a la acusación formal, con el objetivo de elevarse a juicio oral.