Este viernes a las 11 horas comenzó una nueva audiencia para determinar si Flores Condorí seguía con prisión preventiva o no. La Justicia resolvió renovar la prisión preventiva del hombre acusado por la muerte de Carolina Sastre. El hecho ocurrió el 15 de enero en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 13, donde Carolina Sastre fue una de las dos víctimas fatales, junto a la esposa de Eliazar Flores.

La defensa de Flores Condorí pidió que no se renueve la prisión preventiva haciendo alusión a que sufre discriminación en el penal por ser de nacionalidad boliviana, además de que está “cansado esperando por el proceso que es muy largo”, mencionó el padre de Carolina Sastre, Rubén.

En desarrollo…