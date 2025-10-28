Este martes, el Tribunal de Impugnación, presidido por el juez Renato Darío Roca, dictaminó la nulidad de la resolución emitida por la jueza de Garantías Flavia Allende y ordenó su separación de la causa. El expediente bajo investigación se centra en la muerte del motociclista Jairo Malla, ocurrida en un trágico siniestro en febrero de 2024, donde la principal señalada es Vanesa Carrascosa.

Esta medida surge tras las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa de la imputada, luego de una decisión de Allende del 4 de junio. En esa instancia, la jueza había desestimado un acuerdo de juicio abreviado que había sido pactado entre las partes.

La acusada, Vanesa Carrascosa Font, enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por exceso de velocidad. Los antecedentes del caso indican que el siniestro fatal ocurrió cuando Carrascosa conducía una camioneta a una velocidad que superaba los 98 km/h, excediendo en más de 30 km/h el límite permitido, e impactó la motocicleta que guiaba Malla, quien falleció en el acto.

El fiscal Sebastián Gómez (en representación del Ministerio Público Fiscal) y el abogado defensor Fernando Bueno de la Cruz habían llegado a un entendimiento que estipulaba una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir, en línea con los parámetros legales. Sin embargo, la jueza Allende invalidó este consenso. Ella justificó su rechazo aludiendo a la necesidad de proteger la igualdad entre las partes, los derechos de la víctima y la "paz social", argumentando que el hecho merecía un debate público en un juicio oral en lugar de una resolución abreviada.

Al analizar las impugnaciones, el juez Renato Roca concluyó que la resolución de Allende fue arbitraria, contradictoria y carecía de una base jurídica sólida. En su fallo, Roca enfatizó que la magistrada admitió que se cumplían todos los requisitos legales para el juicio abreviado, pero aun así lo rechazó basándose en valoraciones que calificó de “dogmáticas” y ajenas al marco normativo.

Además, Roca resaltó que la oposición del querellante (el abogado Néstor "Roly" Olivera) no posee carácter vinculante, de acuerdo con lo estipulado en el Código Procesal Penal. El juez Roca criticó que Allende invadió las atribuciones exclusivas del Ministerio Público Fiscal, la entidad titular de la acción penal pública. En su resolución, sentenció: “El juez no puede sustituir el criterio de legalidad del fiscal por uno de oportunidad personal”.

El magistrado concluyó que la decisión de la jueza Allende transgredió principios fundamentales del sistema acusatorio y el debido proceso legal. Por lo tanto, declaró su resolución como nula y ordenó que fuera apartada del caso. De esta manera, dispuso que un nuevo juez de Garantías sea designado por la Oficina Judicial para encargarse de la continuidad del trámite de la causa.