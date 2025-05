Caso Jairo Malla: aún no se sabe si la mujer acusada irá a juicio

Este viernes, se vivieron momentos de tensión y dolor en Tribunales, cuando familiares de Jairo Malla manifestaron su rechazo al juicio abreviado propuesto para Vanesa Carrascosa Font, la mujer imputada por homicidio culposo doblemente agravado tras atropellar y matar al joven motociclista en el departamento Rawson. La audiencia, que iba a definir la sentencia mínima, fue pospuesta por decisión de la jueza Flavia Allende, quien dictó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9:15, debido a la complejidad del caso.

Desde la sala de audiencia, Alejandra Malla, madre de la víctima, declaró a la prensa lo vivido en la sala y expresó su dolor y disconformidad con el avance del proceso judicial: “No estoy de acuerdo con el juicio abreviado, porque es una salida rápida. Esto no fue un simple accidente vial, hubo dos agravantes graves: el uso indebido del vehículo, que levantó a mi hijo, y el exceso de velocidad. Lo destrozó”, declaró entre lágrimas.

Pese a la postergación, Alejandra afirmó tener confianza en la Justicia y destacó la seriedad del debate entre Fiscalía y Querella: “Hay cosas que se toman con la ley y el corazón. Creo que en esta audiencia encontramos las dos cosas”, dijo.

La madre fue contundente al exigir una condena efectiva para la conductora: “No puede irse en libertad. Sería lo justo”. Conmovida, añadió: “Estoy sostenida por Dios. No es fácil, pero estoy de pie no solo por Jairo, sino por todas las personas que no se pueden levantar”.

Con crudeza, describió las secuelas del impacto: “No le dejó un hueso sano ni una gota de sangre. Jairo se fue en una bolsa negra, desarmado, ni siquiera pudimos vestirlo. No es justo. No estamos dando un mensaje a la sociedad”.