En el marco del juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 20 años que falleció en marzo de 2020 tras ser operada de amígdalas, la defensa del otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía expuso sus alegatos y solicitó la absolución de su cliente. Los abogados Fernando Castro y Federico Petrignani afirmaron que el profesional no tuvo responsabilidad en el hecho y culparon directamente a los médicos que atendieron a la paciente en la guardia del Hospital Rawson.

Según la defensa, existió una cadena de responsabilidades que no fue contemplada en la investigación, ya que a su entender, el proceso judicial se centró únicamente en Babsía y dejó de lado a otros especialistas que también intervinieron en la atención de Viñales.

Por el contrario, la querella, representada por la abogada Cristina Naveda, fue contundente en su acusación: pidió 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación profesional para el médico. Un día antes, la fiscal Claudia Yanina Galante había solicitado una pena menor: 3 años de prisión condicional e igual período de inhabilitación, al considerar que hubo elementos suficientes para sostener la acusación por homicidio culposo.

El caso se encuentra en instancias decisivas, ya que tras los alegatos de las defensas, sólo resta escuchar las últimas palabras del imputado y el veredicto del juez Ricardo Moine.

Durante el debate se vivieron momentos de gran tensión. Cyntia Aboal, madre de Julieta, acusó directamente a Babsía de haber abandonado a su hija en el momento más crítico. Frente al médico, declaró: “Si la hubiera operado un médico responsable, mi hija estaría acá. Nos abandonó en el peor momento”.

Por su parte, el propio Babsía también tomó la palabra. Conmovido y entre lágrimas, expresó: “La tragedia fue para los dos. La peor parte fue para la familia de Julieta, pero la tragedia fue para los dos”. Además, apuntó contra sus colegas del Rawson, al sostener que la intubación realizada en la guardia pudo haber provocado una lesión que derivó en el sangrado fatal y que los profesionales no advirtieron a tiempo el cuadro de hipotensión que presentaba la joven.

El proceso judicial, que podría marcar un antecedente en la provincia, se encamina a una resolución en los próximos días y mantiene en vilo tanto a la familia de la víctima como al entorno del médico acusado.