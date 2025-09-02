El sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en el caso Lucía Rubiño generó la inmediata reacción de la familia de la víctima que ya confirmó que apelará ante la Corte de Justicia de San Juan. Este martes, en conversación telefónica con el programa “Todos Vivos”, Marcelo Fernández, abogado de la familia de la joven víctima, contó que el plazo que tienen para realizar esta presentación es de 10 días hábiles, mientras que para el máximo tribunal provincial no existe plazo alguno.

El abogado explicó que la ausencia de plazo responde a que en la provincia no existe, como si existe en otras y en el sistema Penal Federal, una Cámara de Casación. Por lo tanto, en San Juan no existe un tribunal que resuelva este tipo de recursos, que no son los de competencia exclusiva de la Corte, como sí lo son inconstitucionalidad y recursos extraordinarios.

A falta de una Cámara de Casación, la Corte sanjuanina deben hacer las veces de tribunal intermedio para resolver estos recursos. "Tengamos en cuenta que por día yo asumo que deben entrar un par de recursos de casación, y es un tribunal conformado por los magistrados que están que tienen que designar una sala para que atiendan ese recurso, con lo cual, los plazos se van extendiendo en función del cúmulo de tareas que tengan", explicó.

Por otro lado, Fernández contó cómo la familia de Lucía decidió continuar con su lucha, tras enterarse del sobreseimiento de Echegaray. “Los padres de Lucía siguen confiando en la Justicia, pero esto les está generando mucho cansancio”, reveló el letrado.

Fernández contó que cuando recibió la notificación leyó la parte resolutiva, de inmediato se comunicó con Jorge Rubiño, padre de Lucia. Acto seguido, el abogado se puso a disposición de la familia decidiera si era su deseo seguir avanzando o no. “Lo primero que me dijo es que ya le estaban generándoles mucho cansancio este constante ir a pedir justicia por su hija, porque entienden que no se está haciendo justicia. Luego me informó que en la tarde se reunirían con otros miembros de la familia para tomar una decisión. Finalmente, cerca de las 10 de la noche me informó que querían seguir adelante con la vía recursiva hasta llegar a la Corte de Justicia", relató.