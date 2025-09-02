Luego de que el juez de Impugnación, Eduardo Raed, confirmara el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa de la muerte de Lucía Rubiño, el padre de la joven fallecida confirmó que apelará la medida y lo hará ante la Corte de Justicia provincial.

Jorge Rubiño, papá de Lucía, se mostró ofuscado y molesto luego que el juez de impugnación, luego de que 6 magistrados se excusaran de tratar la apelación que habían presentado con la que buscaban echar por tierra el sobreseimiento del hijo del camarista federal Hugo Echegaray. El joven está señalado en la causa porque era quien conducía una camioneta en momentos en que ocurrió el siniestro que terminó con la vida de la menor.

Lo que intentará ante la Corte de Justicia la familia de Lucía es bajar el sobreseimiento dictaminado por la parte fiscal y homologado por el juez, para que de esta forma poder llevar a juicio a Echegaray.

Entiende la familia de Lucía que Echegaray fue un partícipe necesario en el siniestro que ocasionó la muerte de la joven. La versión que sostienen es que la camioneta y el auto que terminó impactando contra Lucía, corrían una picada, en un estilo de desafío al volante.

Se espera que en los próximos días el recurso pueda ser presentado en el máximo tribunal de justicia de la provincia, buscando revertir la decisión que ya se acumula en dos instancias.