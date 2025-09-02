Este martes se llevó a cabo una audiencia clave en la Justicia sanjuanina. Se resolvió la situación procesal del médico Jorge Gil, condenado por el delito de Falso Testimonio en el marco de una causa que tenía como imputado a su amigo, el exfuncionario judicial de Flagrancia, Mario Parisi. El polémico abogado deberá pagar una suma millonaria y hacer trabajo comunitario.

La fiscal del caso, Daniela Pringles, explicó ante el móvil de Canal 13 que la defensa solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba (probation), pese a que la fiscalía ya tenía reunida toda la prueba suficiente para avanzar hacia el debate oral.

“Se analizaron los presupuestos de fondo y de forma, y se negociaron los términos. El juez entendió que el acuerdo era acorde a derecho y lo homologó”, señaló. Como parte de las condiciones, Gil deberá pagar una reparación simbólica de $3 millones, dinero que será destinado a un merendero de la provincia.

Además, cumplirá tareas comunitarias no remuneradas en espacios donde su formación médica resulte de utilidad para la sociedad. La causa se remonta a un proceso en el que Parisi estaba acusado de ejercer violencia física y verbal contra su expareja, en un legajo tramitado ante el CAVIG.

Gil había sido citado como testigo clave, pero en la audiencia ocultó información relevante con el objetivo de favorecer a su amigo. “Fue tan notoria su conducta que la juez de aquel debate ordenó su aprehensión en flagrancia y quedó a disposición de la UFI Genérica”, recordó la fiscal Pringles.

De esta manera, la Justicia resolvió que el médico sea sometido a esta alternativa judicial, que busca reparar el daño ocasionado y aportar un beneficio a la comunidad.