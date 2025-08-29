El caso conocido como “Roba Ruedas” sumó este viernes un capítulo clave con la condena a un empleado judicial acusado de colaborar con la organización delictiva. La Justicia lo sentenció a un año de prisión condicional, al determinar que filtraba información sensible que permitía a los delincuentes evadir los operativos.

El fiscal Adolfo Díaz explicó que el condenado se desempeñaba en Tribunales y tenía acceso a medidas judiciales. “Un empleado de tribunales proporcionaba los datos para eludir de alguna forma el actuar de la Justicia, ya que era el encargado de la tramitación de órdenes de allanamiento y otras diligencias”, señaló.

Las investigaciones revelaron que, en varias oportunidades, los allanamientos no lograban resultados positivos. Esto generó sospechas y, a través de escuchas telefónicas realizadas a los integrantes de la banda, se detectó el vínculo con el funcionario. “Surgió que tenían un contacto con un empleado judicial que les filtraba la información”, indicó el fiscal.

El empleado judicial Andrés Holeywell, que se desempeñaba en la UFI de Delitos contra la Propiedad, fue condenado a un año de prisión condicional luego de admitir que filtró información sobre operativos a los integrantes de la conocida “Banda de los roba ruedas”. La jueza de Garantías, Verónica Chicón, homologó el acuerdo de juicio abreviado que permitió evitar la cárcel.

La condena quedó establecida en un año de prisión en suspenso, lo que significa que no irá a la cárcel. Díaz aclaró que se trató de la primera sentencia en su contra y que no tenía antecedentes. “Se le da la posibilidad de una condena condicional”, detalló.

En paralelo, podría abrirse un proceso administrativo en el ámbito judicial para determinar sanciones internas. Sin embargo, el fiscal remarcó que “esto es estrictamente penal, entiendo que se va a ventilar una causa administrativa, pero nosotros somos ajenos a la tramitación de la misma”.

El caso se desprende de la investigación principal contra la banda dedicada a delitos contra la propiedad, que ya acumula varios procesados.