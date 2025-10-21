Caso Tellechea: el abogado de la familia confirmó que apelarán el fallo absolutorio

Después de 21 años de espera, la Justicia Federal absolvió a los diez imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. Sin embargo, el abogado de la familia, Conrado Suárez Jofré, confirmó que presentarán una apelación y criticó con dureza el fallo.

“Por supuesto que vamos a apelar. Nosotros nos debemos a una lucha absolutamente noble, que es la de los hijos”, expresó el letrado en diálogo con Canal 13 San Juan minutos después de la lectura del veredicto.

El abogado sostuvo que el tribunal no consideró aspectos fundamentales que, según la querella, demostraban inconsistencias en los argumentos defensivos. “Lo impactante ha sido la lectura del fundamento. No han sido mencionados los elementos centrales que tenían que ver con la prueba que converge en la inexistencia de la reunión del 27 de septiembre de 2004. No he podido hacer ver al tribunal lo que hace años venimos viendo”, afirmó.

Suárez Jofré señaló que existen pruebas suficientes y cuestionó que no se haya hecho referencia a puntos clave del expediente. “No ha habido ninguna mención a los ejes puntuales. Cuando se denuncia al ingeniero Tellechea, se dice que el hecho fue descubierto cuatro años después, pero ellos mismos admiten que se descubrió en junio. ¿Qué pasó entre junio y el día que realizaron la denuncia?”, planteó.

El fallo fue dictado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, quienes concluyeron que no hay pruebas para determinar una desaparición forzada, aunque reconocieron que la ausencia de Tellechea es un hecho. “La falta de contacto con su familia nos permite afirmar sin lugar a duda su desaparición. La búsqueda debe continuar hasta determinar con certeza su paradero”, señalaron en el veredicto.

La familia del ingeniero adelantó que continuará impulsando las acciones judiciales necesarias para que el caso no quede impune.