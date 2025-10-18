Después de más de dos décadas de espera, la Justicia Federal de San Juan dará a conocer el lunes 21 de octubre la sentencia en el histórico juicio por la desaparición del ingeniero Raúl Félix Tellechea, visto por última vez en septiembre de 2004. Se trata de uno de los procesos judiciales más extensos y resonantes en la historia reciente de la provincia.

El expediente acumula más de 20 años de investigación, tres años de audiencias y más de 200 testigos. Ahora, el tribunal deberá resolver la situación de siete imputados, entre ellos los exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (Luis Moyano y Miguel del Castillo), acusados de haber tenido participación en la desaparición del ingeniero.

Esto será presenciado por los integrantes del grupo “Todos x Raúl”, quienes acompañaron el proceso judicial desde el primer día de la desaparición. Ellos se reunirán desde las 13:00 en la sede del Juzgado Federal, ubicada en Mitre y Rioja, para escuchar juntos el veredicto y mantener viva la demanda de verdad y justicia por Raúl Tellechea.

El desarrollo del proceso judicial

Durante la etapa de alegatos, la querella solicitó prisión perpetua para los acusados, mientras que las defensas reclamaron la absolución, argumentando que el caso se construyó sobre “meras conjeturas” y “un relato ficcional” sin pruebas concretas que acrediten la privación ilegítima de la libertad de Tellechea.

Los abogados defensores también remarcaron que existen testimonios que ubicarían al ingeniero con vida entre el 28 y 29 de septiembre de 2004, incluso después de la fecha oficial de su desaparición. Entre esos relatos se encuentra el del matrimonio Dobladez-Torres, que aseguró haberlo visto y conversado con él frente al Banco San Juan. También se mencionaron supuestos avistamientos en la Terminal de Ómnibus, en San Luis y en La Plata, aunque esos datos no fueron incorporados en las primeras etapas del expediente.

Otro punto de conflicto fue el testimonio del presunto “arrepentido” Cortez Páez, quien relató un supuesto secuestro pero nunca ratificó su versión ante el tribunal. Tanto la querella como la fiscalía finalmente lo desvincularon de la acusación, aunque su relato permaneció durante años en el expediente.

Las defensas sostienen que detrás de la acusación por desaparición forzada hubo un intento de desviar la atención de presuntas irregularidades financieras en la Mutual de la UNSJ, en las que —según documentación incorporada a la causa— el propio Tellechea habría tenido participación, mediante maniobras de sobresueldos y falsificación de planillas, con un perjuicio estimado en 28 millones de pesos a valores actuales.

Los exdirectivos recuerdan que fueron sobreseídos en la causa económica y que, incluso, la Justicia describió con detalle cómo las maniobras se habrían efectuado sin su intervención directa.

De esta manera, el 21 de octubre será una fecha clave: el Tribunal Oral Federal de San Juan pondrá punto final a un proceso que lleva más de 20 años y que marcó profundamente a la provincia.