La causa expropiaciones sumó otra jornada de alegatos en la que hubo un pedido de absolución. En la etapa final del mega juicio, la defensa de Adolfo Cravero, a cargo de Sandra Leveque, pidió que su cliente sea absuelto. La abogada argumentó que fiscalía no cuenta con ninguna prueba con la que pueda acreditar una acusación contra su defendido.

Terminada la audiencia de este viernes, Leveque charló con el móvil de Canal 13, donde se explayó en su pedido de absolución del arquitecto. La letrada indicó que “fiscalía no ha aportado absolutamente ninguna prueba que pueda llegar a asociarse o a vincular a Cravero con una supuesta asociación ilícita”.

La defensa de este acusado aseguró que el tribunal de jueces de la megacausa no tuvo en cuenta el dictamen del Tribubal de Tasaciones. Este indica que Cravero votó en dos plenarios en este tribunal entendiendo que era el precio justo del inmueble para poder hacer una indemnización, y así integrar a la persona que era expropiada y que hasta el en la actualidad está esperando el pago por parte del Estado.

Ante este argumento, Leveque sostuvo que no pudo haber existido un acuerdo entre las partes como para defraudar al Estado. Incluso la abogada aseguró que en realidad es el Estado el que ha frenado y sigue generando aún intereses.

La defensa de Cravero indicó que no fiscalía no ha aportado prueba que confirme que se realizaron transferencias, movimientos bancarios, contactos, vínculos laborales, familiares o de cualquier tipo entre los coimputados.

Leveque cuestionó que fiscalía sostuviese la acusación contra su cliente, ya que hasta el querellante a cargo de Rubén Pontoriero, tampoco lo acusó al arquitecto cuando realizó sus alegatos.

La continuidad del mega juicio

Tras el largo alegato de la defensa de Cravero, lo que sigue en la causa expropiaciones será otra jornada de alegatos, la cual se producirá el viernes 4 de abril. Allí será el turno de la defensa del acusado Víctor Hugo Bustos, uno de los tres peritos vinculados a Graffigna.

Se esperan que los alegatos terminen a fines de mayo. Tras la audiencia del 4 de abril, el cronograma indica que luego le tocará el turno de alegar a Néstor Adán Ruiz, el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos; José Moreno y Eduardo Olivera, ex integrantes del Tribunal de Tasaciones; y Mario Díaz, el ex fiscal de Estado, este último se espera que se haga en dos días.

Terminada la etapa de alegatos, se daría paso a las réplicas, en caso de que las haya. Luego el Tribunal compuesto por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón darían paso a la última etapa: la de la sentencia.