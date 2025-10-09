Un hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva luego de haber sido detenido por robar las tapas de las ruedas de una camioneta Toyota Hilux. De acuerdo con los primeros datos, la misma se encontraba estacionada en una obra en construcción en el departamento de Rawson.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 6 de octubre, alrededor de las 4:50, cuando Franco Ezequiel Ocaña Tello, de 30 años, llegó al lugar en bicicleta y, sin ejercer fuerza, sustrajo las cuatro tapas —conocidas como tapa tuercas— del vehículo perteneciente a un trabajador del lugar.

El accionar delictivo fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron que personal de la Policía Motorizada identificara rápidamente al sospechoso. Con orden judicial, Ocaña Tello fue detenido y se secuestró la vestimenta que llevaba puesta al momento del robo.

Este miércoles 8 de octubre, se realizó la audiencia de juicio abreviado en la que el fiscal Miguel Ángel Gay, junto al ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y los auxiliares Mariana Otiñano y Franco Juárez, acordaron con la defensa la aplicación de una pena.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió condenar a Franco Ezequiel Ocaña Tello a un año y dos meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple, sanción que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).