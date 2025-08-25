Desde hace meses la UFI Delitos contra la Propiedad, está tratando de desbaratar una banda de “robaruedas”. En ese contexto, lograron principalmente la detención de 6 de los integrantes de este grupo delictivo mientras 2 sujetos seguían prófugos. Esto cambión en las últimas horas, ya que se logró la captura de “Cuchillo” Díaz, el presunto líder.

Luego de estar evadiendo a la Justicia durante casi una semana, Rubén Díaz fue capturado por las autoridades. Esto ocurrió cuando el sujeto estaba regresando de Chile, circulando por la zona de Horcones, en la provincia de Mendoza.

Luego de que se concretara la captura, su abogado defensor se presentó en el lugar y aseguró que su cliente se iba a entregar este lunes pero que lo interceptaron antes. Cabe recordar que esta persona, apodada como “El Cuchillo”, está acusada de ser el líder de esta banda dedicada al robo de ruedas.

De esta manera, ya son siete los detenidos que tiene esta causa. Ya habían sido aprehendidos anteriormente Mauricio Eduardo Rodríguez, Gastón Ismael Guzmán, Pablo Emanuel “El Dibu” Díaz, Lucas Rodrigo Solís, Carlos Maximiliano Páez y Ramón Héctor Anes

Ahora las actuaciones de la mencionada UFI están centradas en capturar a Nelson Arturo Vivares, el último de los señalados por estos delitos. Es importante mencionar que este sujeto no sólo habría participado en los ilícitos, sino que también habría sido pieza clave en la venta de los elementos sustraídos.