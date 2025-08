“Nos mataron un hijo, pero nos dejaron la misión de ayudar a cientos de familias”, dijo con firmeza Guillermo Chirino, padre de Lautaro, un adolescente que murió hace diez años en un siniestro vial en San Juan. La tragedia lo convirtió en un referente de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza, un colectivo que acompaña a personas que transitan el duelo por la pérdida de un ser querido en circunstancias evitables.

En su paso por Canal 13, Chirino repasó su historia personal y analizó distintos casos que conmovieron a la provincia, como el de Lucía Rubiño. “Es imposible no pensar que hay una mano negra que lo quiere salvar por ser hijo de un juez federal”, denunció sobre el sobreseimiento de Ignacio Echegaray, el joven imputado en ese caso.

“Escuché al abogado de la familia y dio una explicación muy oportuna: los jueces que se apartaron lo hicieron porque ya habían tenido vinculación con otro de los imputados en el mismo hecho, no con el hijo de Echegaray, pero sí con el otro conductor”, comentó Chirino. No obstante, fue categórico en su apreciación: “Está todo muy mal. Lo que se está haciendo con el caso de Lucía está mal de principio a fin”.

Uno de los puntos que más le indignó fue la justificación de los fiscales sobre el lugar en el que Lucía se encontraba al momento del hecho. “¿Cómo puede decir un fiscal que Lucía estaba en una ‘zona de peligrosidad’? ¿Qué están diciendo? ¿Que una chica no puede estar en una vereda durante un cumpleaños en un barrio? No estaba en la orilla de la ruta, estaba en un valle, en su comunidad”, criticó.

Además, sugirió que existe una "mano negra" en el proceso judicial: “Eso no hace falta que lo diga yo, es de público conocimiento. La sociedad ya lo entiende así. Incluso algunos fiscales lo dejan entrever con sus decisiones”, subrayó.

Sobre la responsabilidad judicial, remarcó que existen pruebas objetivas en el caso: “Acá no estamos hablando de un peritaje confuso. Hay cámaras, hay videos, hay elementos claros. No hay lugar para la duda”, dijo. “Rogamos a Dios que el juez que dicte sentencia sea honesto y justo, porque necesitamos una Justicia que repare, no que premie la impunidad”, agregó.

Una justicia que no llega

Guillermo Chirino forma parte de una red que acompaña a más de 300 familias que han perdido a sus hijos en siniestros viales. “Si me preguntás cuántas lograron una condena real: solo dos. Y en ambos casos, porque hubo agravantes extremos”, detalló. Uno de esos casos fue el de Aylín y Julieta, de Pocito, atropelladas por un conductor ebrio que se fugó tras arrastrar a una de las niñas más de 100 metros. El otro, el de la familia Jofré, en San Martín, donde murieron padre e hijo, y otros tres resultaron gravemente heridos.

“En esos dos casos, se dieron todos los agravantes: alcohol, fuga, exceso de velocidad. Solo así les dieron 4 años y 6 meses. Que, por cierto, es lo máximo que la ley permite. Pero al año ya estaban saliendo”, lamentó Chirino. Y cuestionó duramente: “Encima, el mismo juez que te condena es el que después te firma el permiso para salir”.

Para él, el problema es estructural: “Antes, si te robabas una gallina, ibas preso. Hoy te matan un hijo y nadie va preso”, afirmó. Y apuntó contra la Fiscalía: “No vemos ni una pizca de empatía en los fiscales. En cambio, en algunos jueces sí hemos notado sensibilidad y voluntad de impartir justicia real. Pero esos casos son contados”.

Frente a la posibilidad de que Echegaray quede sobreseído, Chirino fue claro: “La Justicia tiene que mandar un mensaje. No puede ser que digan: salí, matá, que total no pasa nada. Ese mensaje nos destruye como sociedad”. Al ser consultado sobre qué pediría a fiscales y jueces, respondió con contundencia: “Que entiendan el valor de la jurisprudencia. Que se animen a marcar un precedente. Que no se escuden en tecnicismos ni en relaciones personales. Y que piensen en los que quedan”.

El caso de Romina Chirino

Durante la entrevista, también recordó el caso de una familia de Media Agua que atravesó una pérdida similar hace más de dos décadas y compartió una enseñanza que lo marcó profundamente. “Yo soy muy respetuoso de la gente que nos antecedió en este camino. Ellos perdieron a su hija en Sarmiento, en Media Agua, hace más de 20 años, y siempre se me quedó algo que me dijeron cuando los conocí”, relató. Guillermo recordó especialmente las palabras de esa madre: “Usted tiene que luchar para que los padres no hagan lo que yo hice. Perdí cuatro años, me quedé con una bolsa de medicamentos que hasta la fecha la tengo".

A partir de ese momento, Chirino y su esposa comprendieron la importancia de compartir experiencias y brindar contención a quienes atraviesan el duelo. “Junto a mi esposa dimos una charla sobre el proceso del duelo, creencias y señales, y la invitamos a ella para que nos acompañara". A la vez dijo: "La empatía que surge entre padres que han perdido un hijo es algo que no se puede comprar ni con el mejor psicólogo o psiquiatra. Es una conexión única”.

Guillermo aseguró que, tras tantos años acompañando a otras familias, ya puede intuir en qué etapa del proceso se encuentra una persona con solo mirarla. Pero su objetivo no es solo acompañar, sino también evitar que otros sufran innecesariamente. “Tratamos de mitigar ese tiempo de dolor, que sufran lo justo y lo necesario”, dijo.

“Creemos que cada municipio debería tener un espacio para asistir a las víctimas. Porque si no, lo que ocurre es lo que llamamos ‘muerte en vida’”, afirmó. Finalmente, sostuvo que endurecer las penas sí tendría un efecto: “Nos decían que no hacía falta la ley de alcohol cero, que bastaba con más controles. Y está bien, hay que hacer controles, pero también hay que aplicar penas reales. Sin eso, no hay justicia posible”.