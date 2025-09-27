Este viernes 26 de septiembre, un accidente de tránsito en Chimbas terminó con la vida de un motociclista de 51 años, identificado como Gustavo Alberto Aciar, exintegrante del Servicio Penitenciario Provincial recientemente retirado.

El siniestro ocurrió en la intersección de la calle Maradona con Formosa, cuando Aciar circulaba de norte a sur en su moto 200cc Bajaj Rouser y fue impactado por un Fiat Siena blanco conducido por Juan José Navarro, de 35 años.

El fiscal Francisco Micheltorena detalló cómo se produjo el accidente: “La motocicleta colisiona con el automóvil. La moto tenía el paso correspondiente y el auto venía por la mano derecha, aparentemente sin respetar la señal de PARE.”

Respecto a los testigos, el fiscal señaló: "Hemos entrevistado a una persona que circulaba detrás del auto y que aportó información sobre el momento del accidente. Son vecinos de la zona."

El accidente ocurrió cuando ninguno de los vehículos habría frenado antes del choque. Micheltorena explicó la responsabilidad del conductor del automóvil: "El conductor del auto tenía la obligación de detenerse y observar la prioridad de paso. Más allá de la señal de PARE, existe el derecho de paso por la mano de circulación, lo que constituye una doble fracción de tránsito."

En cuanto a la situación del conductor, el fiscal Francisco Nicolia indicó: "El conductor ha sido aprehendido por el personal policial y puesto a disposición de la fiscalía. Está en perfectas condiciones de salud y será formalizado en las próximas horas."

El proceso judicial continuará con la audiencia de formalización, donde se le informará a Navarro el hecho que se le imputa y las pruebas reunidas por la fiscalía. Por el momento, la imputación es por homicidio culposo.