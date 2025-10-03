Un largo y doloroso viaje que emprendió hace cinco años la madre de Julieta Viñales, Cyntia Aboal, llegará a su fin este viernes porque se conocerá la sentencia contra Maximiliano Babsia, el médico que atendió a la joven de 18 años que falleció tras una operación de amígdalas. “Esperemos que se haga justicia y que Babsía se haga cargo de lo terrible que le hizo a mi hija”.

Aboal mencionó que “es un día muy fuerte. Acá termina una etapa que transitamos con mucho dolor, pero estoy con esperanzas de que se va a hacer justicia. El momento donde Julieta tiene su hemorragia, recordarlo es muy doloroso”. Fue tajante contra Babsía y dijo que hizo un sketch en Tribunales. “Escuchar las declaraciones del médico, haciendo su sketch en su declaración, contando cómo sucedieron las cosas, pero obvió ciertos puntos que fueron muy importantes”.

“He dado todo por mi hija, al igual que mi marido y nuestro hijo Agustín. Me he movido para todos lados y tuvimos mucho apoyo de la gente. Estoy orgullosa de la familia que nos acompañó. Hemos pasado momentos muy tristes y tener que sostener a toda la familia ha sido muy duro. A mi marido le quitaron su más grande tesoro que era Julieta”, concluyó la madre.

Cuáles son las posibles sentencias

Los tres días anteriores fueron las lecturas de los alegatos en el juicio, es decir, las sentencias que proponen las partes. En el primer día, Fiscalía pidió tres años de prisión condicional y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina para Babsía. En el segundo día, la querella propuso una condena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación de por vida de ejercer la medicina. Por parte de la defensa, se pide la absolución del médico.