Durante la jornada del lunes, la Justicia sanjuanina condenó a un comerciante de Chimbas por golpear y amenazar de muerte a su expareja, quien además es madre de sus hijos. El hombre, identificado como Raúl Alejandro Salinas Montaño, recibió una pena de 6 meses de prisión por el nuevo ataque, pero la sanción fue unificada con una condena previa de 2023, por lo que deberá pasar 12 meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

El fallo fue dictado bajo la modalidad de juicio abreviado, acordado entre el fiscal Roberto Andrés Ginsberg, de la UFI CAVIG, y la defensa del acusado, a cargo de la abogada María Filomena Noriega. El juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli homologó el acuerdo y ordenó la revocación de la condicionalidad de la condena anterior.

Salinas Montaño admitió su responsabilidad en los hechos, lo que permitió avanzar en el proceso abreviado. Su situación se agravó por el antecedente de robo y amenazas simples cometido en marzo de 2023 contra la misma víctima, a quien debía mantener distancia por una orden de restricción que incumplió.

Según la acusación fiscal, el comerciante mantuvo con la denunciante una relación de más de dos décadas, marcada por violencia verbal, psicológica y física. En el nuevo episodio, ocurrido en diciembre de 2024, el hombre se presentó en el comercio de la víctima, en Rawson, la insultó, la amenazó de muerte y la agredió físicamente.

Las lesiones fueron constatadas por un médico legista, mientras que las amenazas fueron respaldadas por testimonios de familiares y un informe psicológico.