El 22 de agosto comenzará el juicio contra Ariel Omar Pérez, conocido como “El Guascazo”, acusado de asesinar a puñaladas a su expareja Yanina Pérez en Angaco. Se trata del único imputado por el femicidio que conmocionó a la provincia, no solo por la brutalidad del hecho sino también por los intentos posteriores del acusado de evitar el debate oral.

Pérez, de 40 años, enfrenta cargos por homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, delito que contempla la pena de prisión perpetua. En un principio se habló de un juicio abreviado en el que aceptaría su culpabilidad a cambio de una condena reducida. Sin embargo, en una audiencia el acusado se retractó.

Con esta decisión, la causa será debatida en un juicio oral y público, donde fiscalía y querella deberán probar los cargos ante un tribunal colegiado. La Oficina Judicial ya programó al menos ocho audiencias con la declaración de testigos y peritos.

Por otro lado, la familia de la víctima, representada por sus abogados, adelantó que exigirá la pena más severa, sin beneficios.