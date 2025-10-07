Cómo asesinaron a Nicole en el barrio Echeverría

En la mañana de este martes, Débora Bajinai, madre de Nicole, la joven de 22 años asesinada el pasado fin de semana en el barrio Echeverría, se presentó frente al edificio de Tribunales de San Juan para exigir justicia. Acompañada por familiares, amigos y vecinos, pidió al juez y al fiscal del caso que “el crimen no quede impune” y reclamó la pena máxima para el acusado, identificado como Alfredo Carrizo.

“Solo pido justicia y que esto no quede impune”, manifestó Débora, frente a las cámaras de Canal 13. “Por favor, que el fiscal y el juez vean la declaración de él, porque en todo momento le echa la culpa a mi hija, como si ella lo hubiera provocado. No se arrepiente, no pide perdón por lo que hizo. Solo busca culparnos a nosotros”.

Bajinai aseguró que el enfrentamiento que derivó en el homicidio de su hija no fue un hecho aislado. Según contó, existían disputas previas entre jóvenes del barrio. “Esto venía de hace cuatro o cinco meses. Esos chicos siempre insultaban a mi hijo y a mi hermano. La última vez, antes de la muerte de mi hija, fui a hablar con la madre de uno de esos chicos. Nos hablamos bien, sin agresiones, y yo le pedí que los calmara. Después pensé que todo había terminado”, relató.

Sin embargo, esa misma noche se produjo el trágico desenlace. “Cuando mis hijos iban pasando por la casa de ese hombre, comenzaron a insultarlos. Mi hijo salió corriendo porque vio que Carrizo levantaba el arma. Mi hija fue detrás de él y le agarró el brazo para detenerlo… y ahí él le disparó. No fue un accidente ni un forcejeo. Si hubiese querido, habría tirado al aire o al suelo, pero le disparó a cinco centímetros de la sien”.

La madre de Nicole pidió al juez y al fiscal que profundicen en los antecedentes del acusado. “Le pido al juez que pidan un concepto vecinal mío y también del asesino. Que hablen con los vecinos, que pregunten por nosotros y que vean si es mentira lo que ese hombre declaró. Él intenta ensuciar el nombre de mi hija y de mi familia, diciendo cosas que no corresponden”, sostuvo.

En esa línea, denunció que en la casa donde murió Nicole “el hermano del acusado vendía droga”. “Eso lo sabe el barrio entero. Por eso insisto en que pidan el concepto vecinal: la gente va a decir quién decía la verdad”, agregó.

Quién era Nicole

La joven, que trabajaba en el área de limpieza de la Municipalidad, “era una chica buena”, remarcó su madre. “No tomaba, no se drogaba. Trabajaba y le gustaba juntarse con sus amigas del barrio. Le arrebataron la vida cuando apenas tenía 22 años, con toda una vida por delante”.

Bajinai fue clara: “Pido perpetua. Sé que por más que le den perpetua no me van a devolver a mi hija, pero quiero que pague lo que hizo. No puede salir libre en unos años por buena conducta, como suele pasar”.

La madre también cuestionó la actitud de Carrizo durante la audiencia de imputación: “Dijo que tiene miedo de ir al penal. Me cae mal escuchar eso, porque busca victimizarse para defenderse. En ningún momento se mostró arrepentido, ni bajó la cabeza. Los psicólogos, el juez y el fiscal lo vieron: su rostro no era el de alguien arrepentido”.