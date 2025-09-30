Mendoza dio un paso clave en la reforma de su sistema judicial. El Senado provincial aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno para que los jueces penales trabajen en horario vespertino, extendiendo las audiencias hasta las 19 horas. La ley modifica el Código Procesal Penal y otras normativas vinculadas al fuero, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar un servicio más eficiente.

La propuesta se sostiene en tres ejes centrales. El primero establece una franja horaria más amplia para realizar audiencias penales, descomprimiendo las mañanas y evitando reprogramaciones. De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte, en 2023 y 2024 se realizaron 45.500 audiencias, de las cuales el 86% fueron por la mañana, apenas el 3% por la tarde y ninguna después de las 18 horas, lo que reflejó un uso casi nulo del turno vespertino.

El segundo eje apunta a fortalecer la participación de los operadores judiciales, como ayudantes fiscales y codefensores, con la intención de multiplicar la capacidad operativa de un sistema actualmente sobrecargado. Solo en 2023, ingresaron 1.871 causas en los tribunales penales colegiados frente a casi 20.000 en los juzgados, una desproporción que exige ajustes.

Finalmente, el tercer eje crea la Oficina de Gestión Administrativa Penal, que tendrá a su cargo la organización de audiencias. El nuevo esquema pretende optimizar la asignación de turnos, reducir postergaciones y asegurar el normal desarrollo de los juicios.

El modelo tiene antecedentes cercanos. En 2018, San Juan implementó una modalidad similar mediante la Acordada N°83 de su Corte de Justicia, que obligó a los magistrados a cumplir una carga mínima de diez horas semanales en horario de tarde. Cada juez debió presentar un plan de trabajo y quedó habilitado a convocar personal hasta por dos horas, con la posibilidad de extenderlo bajo autorización.

Con la sanción definitiva, Mendoza se suma a la tendencia de ampliar el horario judicial. La reforma busca un sistema más equilibrado, accesible y transparente, con impacto directo en la protección de derechos y en la seguridad ciudadana.