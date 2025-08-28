Este miércoles 27 de agosto, la Policía de San Juan detuvo a Matías Ezequiel Amaya, quien permanecía prófugo desde 2020 por el homicidio de Jorge Juan Brizuela, el casero asesinado durante un violento robo en Caucete. El hombre, que llevaba casi cinco años evadiendo a la Justicia, fue identificado en un operativo que se inició por una denuncia anónima por violencia de género.

El hallazgo se produjo en el Loteo Unión, donde efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 9ª y la jueza de Paz Luciana Salva acudieron para ejecutar una orden de exclusión del hogar contra un agresor. En el lugar encontraron a Amaya, quien en un primer momento se negó a dar su verdadera identidad. Tras ser trasladado a la dependencia policial, se confirmó que se trataba del prófugo más buscado por el crimen de Brizuela.

El homicidio ocurrió el 27 de noviembre de 2020 en la finca ubicada sobre Avenida de Los Ríos, Caucete. La víctima, de 67 años, fue atacada a golpes por un grupo integrado por tres hombres y dos mujeres que ingresaron con la intención de robarle. Brizuela, quien vivía allí desde hacía dos décadas y padecía problemas de salud, murió esa misma noche como consecuencia de las graves lesiones en la cabeza.

La investigación determinó que el crimen estuvo triplemente agravado: por ensañamiento, por la participación premeditada de varias personas y criminis causa, ya que los autores mataron a Brizuela para robarle y garantizar su impunidad. Los delincuentes se llevaron un auto Renault Torino, una moto, electrodomésticos, garrafas y herramientas. El vehículo apareció quemado pocas horas después, mientras que algunos objetos robados fueron recuperados.

En 2023, la Sala I de la Cámara Penal condenó a prisión perpetua a Elio Castellano, Lucas Herrera, Viviana Pereyra, Leonela Moreta y Martín Moreta por su participación en el hecho. Durante el juicio, se reveló que las mujeres habían ido un día antes a la finca con la excusa de alquilar una vivienda para conocer el lugar y planificar el ataque.

Amaya, señalado en la causa como uno de los principales implicados, había logrado mantenerse prófugo desde entonces. Su captura representa un giro en la causa y reabre el expediente, ya que ahora deberá enfrentar a la Justicia por su presunta participación en el crimen que conmocionó a la comunidad caucetera.

Con esta detención, los investigadores esperan avanzar hacia el cierre definitivo de un caso que llevaba casi cinco años sin resolución completa.