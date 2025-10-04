En la era digital, las redes sociales se convirtieron en terreno fértil para las estafas virtuales. El Fiscal Coordinador de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, reveló cómo funcionan los engaños más comunes que afectan a cientos de personas en San Juan y el resto del país.

“Lamentablemente, es una modalidad que vemos bastante seguido y por montos realmente importantes”, señaló el funcionario judicial en entrevista exclusiva. Según explicó, la maniobra suele comenzar con publicaciones atractivas en redes sociales. “La maniobra es publicar en redes un ejemplo para comprar acciones en YPF y hacen toda una simulación, te envían un contrato, te hacen crear una cuenta y ahí te hacen ingresar dinero a plataformas que operan con monedas virtuales y luego te solicitan la transferencia por el intercambio de una supuesta acción”, detalló.

El engaño está cuidadosamente diseñado: al principio, los estafadores permiten a la víctima retirar pequeñas sumas de dinero, lo que genera confianza. Sin embargo, “cuando uno empieza a ver rendimientos altos, empieza una cadena de engaños y transfiriendo más plata que luego es imposible de recuperar”, agregó Martín.

Frente a este tipo de fraudes, el fiscal fue contundente: “Primero que no hay ganancias monstruosas y, por otro lado, si uno pretende invertir en acciones, hay que asesorarse de manera correcta”.

Las autoridades recomiendan desconfiar de propuestas de inversión que prometan beneficios rápidos y sin riesgos, verificar siempre la identidad de las empresas y, en caso de sospecha, realizar la denuncia para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de estafas.