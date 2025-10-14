Cómo se encuentra el barrio Valle Grande tras la tragedia de Emir, el niño de 8 años asesinado

La mañana después de la tragedia en Rawson, la cuadra donde murió Emir Barboza, el niño de 8 años alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo, se encuentra bajo un fuerte operativo policial. El barrio Valle Grande permanece cercado, con la presencia de distintos cuerpos de seguridad y un clima de alta tensión entre los vecinos.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de San Juan, Criminalística, Infantería, el grupo GERAS, el D-9 y personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. También intervinieron miembros del grupo GAMES y agentes de la Comisaría 35ª, ubicada en el mismo barrio.

La zona es completamente vallada mientras los investigadores realizan pericias y entrevistas a los posibles testigos del enfrentamiento que terminó con la vida del menor. Según informaron fuentes judiciales, hasta el momento hay siete personas detenidas, entre ellas seis adultos y un menor de edad.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró dos armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 22 con cartuchos sin percutar, que fue entregado a la UFI a cargo de los fiscales Sebastián Gómez e Iván Grassi. Los peritos esperan los resultados de las pruebas de dermotest para determinar quién había efectuado los disparos.

El lugar del hecho se mantiene bajo un clima tenso. Vecinos se mostraban conmocionados y reacios a hablar con los medios, mientras que el móvil de Canal 13 San Juan fue retirado por pedido de la Policía, ante posibles agresiones de algunas personas que se encontraban en el lugar.

Según la información oficial, Emir Barboza fue trasladado por su padre, un joven de 19 años, al hospital Marcial Quiroga. Lamentablemente, el niño ingresó sin signos vitales. El padre quedó demorado, aunque no como detenido.

El caso

La madrugada del martes 14 de octubre comenzó de la peor manera posible en San Juan. En el departamento Rawson se produjo un tiroteo que terminó con el fallecimiento de un niño de apenas ocho años que se encontraba en la zona.

El enfrentamiento armado ocurrió en el interior del barrio Valle Grande, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, en la manzana 23, entre las casas 1 y 3. Dos bandas se enfrentaron a tiros en plena calle.

Horas después, se difundieron videos del momento del ataque. En uno de ellos se observan a varios participantes disparando al menos cinco veces. En otro registro, se ve la intervención de los policías intentando controlar la situación para evitar más víctimas.

A pesar del rápido accionar, el pequeño Emir, que había recibido un disparo, fue trasladado al hospital Marcial Quiroga, donde finalmente perdió la vida.