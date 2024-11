El trágico accidente ocurrido en la ruta 12, en el departamento Zonda, sigue conmocionando. El siniestro, que involucró a un Volkswagen Gol y dejó como saldo la muerte del conductor, un joven que presuntamente estaba aprendiendo a manejar, también resultó en heridas graves para la acompañante, una mujer que actualmente se encuentra en recuperación.

Según el último parte médico, la joven se estabilizó tras presentar politraumatismos importantes y fue trasladada a un sanatorio privado por decisión de su familia. "Está fuera de peligro, gracias a Dios. Además, se le está brindando un abordaje psicológico por la magnitud de lo sucedido", informó el doctor Emiliano Pugliese en Canal 13.

El accidente ocurrió el pasado martes y dejó imágenes impactantes: el vehículo, que aparentemente circulaba a alta velocidad, perdió el control, derrapó y chocó contra un eucalipto, para luego impactar contra otro árbol en el carril opuesto. La marca del eucalipto quedó registrada en la carrocería del auto, evidenciando la violencia del impacto.

Las primeras investigaciones periciales permitieron reconstruir la mecánica del accidente. Aunque todavía quedan puntos por esclarecer, como la velocidad exacta al momento del impacto, las autoridades consideran que la dinámica principal ya está determinada.

"Sabemos que el conductor no tenía licencia de conducir. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no supiera manejar. Según allegados, planeaba obtener su licencia próximamente", añadió el doctor Pugliese. También se confirmó que el vehículo era propiedad de un familiar de la joven lesionada.

La joven, en proceso de recuperación

A pesar de las heridas sufridas, la acompañante está en proceso de recuperación, tanto física como emocional. "Desde el primer momento estuvo shockeada por lo ocurrido, por lo que los profesionales están trabajando para brindarle contención psicológica", explicó el médico.

Por el momento, no se considera prioritario que la joven brinde declaraciones para la investigación, ya que los peritos cuentan con elementos suficientes para avanzar en la causa.