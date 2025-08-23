El fallecimiento de Eduardo Quattropani dejó vacante el importante cargo de fiscal General de la Corte de Justicia. Ante esta situación, debieron abrir un concurso para designar al nuevo titular del puesto.

En este proceso se inscribieron unos 27 postulantes hasta el mediodía del viernes. Sin embargo, el plazo vencía a la medianoche, por lo que, según fuentes calificadas, se habrían sumado ocho personas más entre la tarde y la noche. De esta manera, los contendientes serían 35 en total.

Ellos son los 35 inscriptos:

Javier Cámpora Claudia Galante Andrea Polizzoto Nasser Usair Fernando Castro Marcelo Saffe Specia Leonardo Arancibia Marcelo Salinas Celia Maldonado de Álvarez Guillermo Baigorri Horacio Rodríguez del Cid Francisco Micheltorena Graciela Rouden Dávila Adriana Tettamanti Ricardo Moine Benedicto Correa Claudia Salica Matías Senatore Leticia Ferron Maximiliano Blejman Fernando Rahme Gustavo López Renato Roca Mariano Domínguez Laura Romarion Ignacio Achem Ricardo Moine Leonardo Ariel Wehner Raúl José Iglesia Galante Virginia Branca Rolando Lozano José Mallea Atilio Yanardi Jorge Bacil Gabriel Riveros

Entre los inscriptos hay varios “pesos pesados”. Figuran Rolando Lozano y Fernando Rahme, quienes formaban parte del equipo de colaboradores de Quattropani; además de los camaristas Blejman y Baigorri. Cabe destacar que este último fue un activo militante de Producción y Trabajo, llegó a ser diputado nacional y, cuando resultó electo senador en 2011, dio un paso al costado para que asumiera Roberto Basualdo.

También aparece en el listado Gustavo López, abogado del Banco San Juan. Otro de los nombres es Daniel Galvani, fiscal de Cámara con larga trayectoria en el Poder Judicial y quien actualmente está reemplazando a Quattropani hasta que se designe a su sucesor. Asimismo, figuran fiscales como Ignacio Achem, hermano del secretario General de la gestión orreguista, Emilio Achem. Además de la fiscal de Cámara Leticia Ferrón. A su vez están Claudia Salica, actual Coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Francisco Micheltorena, uno de los coordinadores de la UFI Delitos Especiales.

Hay jueces que también se anotaron. Entre ellos, el juez de primera instancia de Flagrancia Ricardo Moine, esposo de la diputada Nancy Picón. También se sumó al listado la jueza de primera instancia Celia Maldonado y los miembros del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa y Renato Roca. A su vez, se conoció que hay dos litigantes inscriptos: Fernando Castro y Nasser Uzair. También se encuentra Horacio Rodríguez del Cid, abogado del gremio municipal, SUOEM; la abogada Andrea Polizzoto y Javier Cámpora. Lo mismo se repite con la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti.

Es importante considerar que, en la previa del lanzamiento del concurso y antes del cierre de inscripciones, se especuló con varios nombres vinculados al oficialismo que podían sumarse a la compulsa. Sin embargo, finalmente no lo hicieron.

Ahora comienza una nueva etapa. Los inscriptos deberán pasar por el filtro de revisión de requisitos exigidos para el cargo. Luego, serán entrevistados por los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes armarán una terna con los postulantes que consideren más calificados. La última instancia será el envío de esa terna a la Cámara de Diputados, donde se elegirá al nuevo fiscal General de la Corte por simple mayoría.

En la actualidad, el puesto de fiscal general adquirió un enorme poder, ya que está al frente de todos los funcionarios del Ministerio Público. Este poder fue en crecimiento desde 2017 con la puesta en marcha de flagrancia, el funcionamiento parcial del sistema acusatorio y, finalmente, con su aplicación total en 2024.